Наставник хоккейной сборной Воробьев сетует на несыгранность

Наставник хоккейной сборной России Илья Воробьев после трудного старта своей команды на очередном этапе Евротура дал оценку победе по буллитам в матче с Финляндией (3:2 Б) в рамках Шведских хоккейных игр. Он отметил, что в национальной команде много новичков и это сыграло свою роль в игре.

"На нынешнем турнире у нас много дебютантов, поэтому мы чаще, чем нужно допускали ошибки, — цитирует Воробьева издание "Спорт-экспресс". – Но м уже разобрали их, а какие конкретно – не скажу. Не хочу выносить сор из избы".

Тренер вполне положительно оценил дебют в сборной вратаря ярославского "Локомотива" Ильи Коновалов: "Нормально. Все наши дебютанты сегодня старались и хорошо себя проявили. Главное – получили опыт. Да, итог получился голливудским. Но все видели, как у ребят горели глаза".

Воробьев также не стал критиковать отдельных игроков, в частности – выпадавшего из игры Вадима Шипачева: "Давайте будем оценивать ребят по итогам турнира. У Шипачева были моменты, у второго звена хорошее движение, но не так часто бросали".