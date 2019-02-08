Два бойца ранены при взрыве гранаты на учениях Росгвардии

Нештатная ситуация на учениях по учебно-боевому гранатометанию на войсковом стрельбище Росгвардии в Ульяновской области. Брошенная одним из бойцов боевая граната упала на бруствер и взорвалась рядом с окопом. Два сотрудника ОМОН получили ранения.

Пострадавшим была оказана помощь на месте, а затем их госпитализировали, сообщает пресс-службы Приволжского округа Росгвардии. Сотрудники национальной гвардии прооперированы.

Для разбора обстоятельств происшествия командующий Приволжским округом войск Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин направил на место происшествия специальную комиссию.

20 марта 2018 года на учениях на военном полигоне в Белгородской области граната выпала из рук рядового срочной службы Александра Мирзлякова. Майор Владимир Чупин накрыл гранату своим телом, спасая от взрыва солдата. Майор погиб. У него остались жена и трое детей.