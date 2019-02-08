Турнир в Софии: Медведев победил, Хачанов зачехлил ракетку

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, что проходит в столице Болгарии, накануне приняли старт два спортсмена из России. Даниил Медведев начал состязания с победы над голландцем Робином Хаасе, а вот Карен Хачанов неожиданно проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

Победный матч сложился для Медведева довольно сложно – игроки провели на корте все три сета. Но Даниил в ключевые моменты был точнее – 5:7, 6:2, 6:2. Три партии пришлось играть и Хачанову, но, показалось, что после успеха в первом сете (7:6) он просто недооценил потенциал Берреттини, который усилил игру и победил – 6:3, 6:4.