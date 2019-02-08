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8 февраля 201909:17 (обновлено в 09:34)

Скончался Сергей Юрский

Печальная новость пришла в пятницу — скончался народный артист Российской Федерации Сергей Юрский. Как передает "Россия 24", об этом сообщили в пресс-службе Театра Моссовета.

В декабре прошлого года сообщалось, что артист был срочно госпитализирован. В театре заверили, что это было просто профилактическое обследование. Его дочь сообщения о госпитализации комментировать отказалась.

Сергей Юрьевич Юрский родился в Ленинграде 1935 году. С 1978 года работает в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда — хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын".

Юрский много снимался в кино: Остап Бендер в "Золотом теленке", дядя Митя в "Любовь и голуби", Груздев в "Место встречи изменить нельзя", Викниксор в "Республике ШКИД", мэтр Роше в "Ищите женщину", Тарталья в "Король-олень", Хранитель сказок в "Сказках старого волшебника", Чудак в "Человек ниоткуда".

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