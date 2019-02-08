40 дней после трагедии: панихиду в Кафедральном соборе посетил губернатор

Ровно 40 дней прошло с момента трагедии в Магнитогорске. В результате взрыва газа 31 декабря обрушился многоквартирный жилой дом, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Сегодня в городе вспоминают погибших. Проходят траурные мероприятия.

Панихиду по погибшим провели в Кафедральном соборе. Магнитогорцы поклонились Семистрельной иконе Божьей Матери. Это образ заступницы, которая просит своего сына помочь всем нуждающимся, несмотря на их поступки. Семь смертных грехов символизируют стрелы. В храме присутствуют две иконы: одна из них — местная, вторая — из столицы. В панихиде принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Один из образов передали храму родственники погибшей. Квартира женщины была на десятом этаже. "После взрыва икона так и осталась на стене", - сообщила корреспондент ГТРК "Южный Урал" Юлия Черешнева.

Работающим на месте взрыва спасателям подарили такой же образ. После того, как в соборе провели Божественную литургию, церковнослужители отправились к месту трагедии. Там состоялась заупокойная лития.