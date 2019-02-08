"Сергей Юрьевич долго болел": дочь Юрского рассказала о причине смерти актера

Дочь Сергея Юрского подтвердила сообщения о смерти знаменитого актера и рассказала, что причиной стала остановка сердца. Народному артисту РСФСР было 83 года.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", — сообщила ТАСС Дарья Юрская.

Сергей Юрский известен как театральный и киноактер. Он играл в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде и был одним из ведущих актеров товстоноговской труппы. Среди его лучших ролей — Чацкий, Тузенбах, Эзоп.

Позже переехал в Москву и стал актером, а впоследствии и режиссером Театра имени Моссовета. Одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра "Школа современной пьесы".

Но для широкой публики он стал известен благодаря киноролям: Викниксор в "Республике ШКИД", Остап Бендер в "Золотом теленке", дядя Митя в картине "Любовь и голуби".

Одновременно Сергей Юрский писал книги и пьесы под псевдонимом Вацетис, напоминает телеканал "Россия 24".