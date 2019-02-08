Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков очередного игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой признан российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов.

Нападающий помог своей команде в овертайме обыграть "Колорадо Эвеланш" со счетом 4:3. Кузнецов сделал дубль и отдал результативную передачу. Кроме того, он стал автором победной шайбы в овертайме.

Второй звездой дня стал нападающий "Монреаль Канадиенс" Джонатан Друэн. В игре с "Виннипег Джетс" (5:2) он забросил две шайбы и отдал два голевых паса.

Третьей звездой признан форвард "Каролины Харрикейнз" Теуво Терявяйнен, который также сделал дубль и отдал одну передачу в победном матче с "Баффало Сэйбрз" (6:5 ОТ).