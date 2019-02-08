ЧП на угольных предприятиях Кузбасса прокомментировал губернатор

Сразу два чрезвычайных происшествия случилось сегодня в Кузбассе. Утром в Междуреченске с обрыва упал автобус с вахтовиками "Распадской". Погибли шесть человек. Восемнадцать человек травмировано. Подробности аварии уточняются, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Еще одно ЧП – на шахте имени Тихова в Белове. Там произошел взрыв метана, жертвой стал один человек. Работа шахты приостановлена. Причины происшествия выясняются.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию, назвав всё произошедшее трагедией, и пообещал оказать помощь родственникам погибших шахтеров.