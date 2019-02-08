В Домодедове самолет врезался в столб

В московском аэропорту Домодедово пассажирский самолет при маневрах столкнулся с мачтой освещения. Пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и все обстоятельства инцидента, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.