Похороны Юрского могут пройти на Троекуровском кладбище столицы

Московские власти в настоящее время ведут консультации с родственниками Сергея Юрского о месте захоронения известного артиста.

"Рассматривается вариант Троекуровского кладбища, однако никаких решений еще не принято", — сообщил "Интерфаксу" источник в столичной мэрии.

Народный артист России Сергей Юрский ушел из жизни в возрасте 83 лет. По словам его дочери Дарьи Юрской, причиной смерти стала остановка сердца.

"Папа долго болел", — отметила она.

В конце декабря 2018 года артист был срочно госпитализирован. Однако в Театре имени Моссовета, где Юрский работал с 1978 года, тогда заверили, что это было просто профилактическое обследование.