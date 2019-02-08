Центральный аппарат СК взял на контроль дело о ДТП с вахтовиками в Междуреченске

В Междуреченске перевозивший вахтовых рабочих автобус вылетел в кювет с высоты восьми метров. ЧП произошло в 8:30 утра на шахте "Распадская". В результате аварии погибли шесть человек. 22 рабочих получили травмы и находятся сейчас в больницах. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело, сообщает ГТРК "Кузбасс".

"В рамках следствия будет установлено, в каком состоянии автобус был допущен к перевозке шахтеров, соответствовало ли техническое состояние транспортного средства погодным условиям, а также проходил ли водитель необходимое медосвидетельствование", сообщает СК по Кемеровской области.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести экспертизу и установить подробности ЧП в кратчайшие сроки. Дальнейшее расследование уголовного дела передадут в центральный аппарат ведомства.