Биатлон. Названы составы российских команд на эстафеты Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами четверок, которые выступят в эстафетах на этапе Кубка мира в Канаде.

За мужскую команду побегут Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын. За женскую выступят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

Обе эстафеты пройдут 8 февраля.