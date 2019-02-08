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Умер Сергей Юрский 58 минут назад
"Беги, дядя Мить!" Искрометный юмор Юрского вспоминают со слезами на глазах
Сергей Юрский в последнее время тяжело болел, однако новость об уходе актера из жизни все равно стала внезапной и трагической для поклонников и коллег. Юрского не стало 8 февраля. Актеру было 83 года.
В Театре имени Моссовета в комментарии телеканалу "Россия 24" рассказали, что на февраль и март был намечен спектакль с участием Сергея Юрского. Памяти своего легендарного артиста сегодня коллеги, для которых он был "всем" – и актером, и драматургом, и режиссером, — посвятят спектакль "Шинель". В театре уход актера из жизни называют ужасающим ударом и действительно невосполнимой утратой.
Церемония прощания с Сергеем Юрским пройдет в его родном театре. Дата определяется. По пока не подтвержденным данным похоронят артиста, вероятно, на Троекуровском кладбище.
Он был не только актером, но также писал книги, многие высоко ценили его талант чтеца.
Однако миллионы людей в бывшем СССР полюбили Юрского по ролям в ставших классикой кинолентах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Ищите женщину", "Любовь и голуби" и десятках других.
Образы, которые Юрский создавал на экране, остаются в памяти всех, кто смотрел эти фильмы, а некоторые эпизоды и вовсе стали "классикой жанра". Чего стоит хотя бы фрагмент из фильма "Любовь и голуби" и фраза, адресованная герою Юрского: "Беги, дядя Мить!"
Александр Михайлов, вспоминая совместные съемки в этом фильме, говорит, что работать с Юрским, который в этой роли много фантазировал, было счастьем.
А Александр Калягин называет Юрского "величайшим гражданином актером", который был не только примером преданного служения кино и сцене, но и человеком, у которого можно было учиться, как жить и не предавать.
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