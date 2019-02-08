Месси снова лучший: составлен рейтинг зарплат футболистов Европы

Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси возглавил список игроков, которые получают самую высокую заработную плату в составе европейских топ-клубов. Аргентинец получает 8,3 млн евро, что почти в два раза больше, чем у португальца Криштиану Роналду.

Лидер сборной Португалии, перешедший прошлым летом из "Реала" в итальянский "Ювентус", зарабатывает до вычета налогов 4,7 млн евро. Третий в списке – француз Антуан Гризманн из мадридского "Атлетико" – 3,3 млн евро. Интересно, что в Топ-7 этого списка, составленного французской газетой L’Équipe, пять игроков из испанской Ла Лиги.

Кроме Месси и Гризманна, там числятся Луис Суарес ("Барселона", 2,9 млн евро), Гарет Бэйл ("Реал", 2,5) и Филиппе Коутинью ("Барселона", 2,3). Их компанию вместе с Кришем разбавляет бразилец Неймар из французского "Пари Сен-Жермен" (3,1 млн евро).

Самую большую зарплату в чемпионате Англии имеет Алексис Санчес из "Манчестер Юнайтед" – 2,3 млн евро. В немецкой бундеслиге больше всех получает польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски – 1,4 млн евро в месяц, который, впрочем, даже не входит в Топ-10 классификации.