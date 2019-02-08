В Белгороде застрелили профессионального боксера

В Белгороде возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, которым оказался профессиональный боксер Александр Костромин.

По версии следствия, вечером 7 февраля преступник со спины произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 29-летнего спортсмена, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщает "Интерфакс", боксер скончался на месте.

Костромин был призером международных и всероссийских турниров по боксу. Незадолго до гибели он подписал профессиональный контракт.