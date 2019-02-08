На шахте "Кокса" произошел метаново-угольный выброс

На шахте имени Тихова в Кемеровской области произошел внезапный выброс газометана и угля, после чего порода обрушилась. Под завалами оказались четверо горнорабочих. Один погиб от компрессионной травмы, остальных удалось вытащить живыми, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго РФ.

Всего на момент аварии в шахте находились 148 человек, их оперативно вывели на поверхность, уточнили в пресс-службе предприятия. Работа шахты временно приостановлена, ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

Шахта имени Тихова принадлежит ПАО "Кокс". Предприятие было введено в эксплуатацию в июне 2017 года. В сентябре 2018 года один из участков шахты был подтоплен. Тогда работа приостанавливалась более чем на 10 дней.