Российские паралимпийцы восстановлены в правах с рядом условий
Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах Международным паралимпийским комитетом (МПК). Такое решение принял исполком МПК, о чем объявил глава организации Эндрю Парсонс на пресс-конференции, которая проходит в немецком Бонне.
Он отметил, что в случае выполнения российской стороной ряда критериев членство ПКР в МПК полностью будет восстановлено с 15 марта. Это означает, что российские паралимпийцы смогут выступать на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под российским флагом.
Весь список новых критериев будет озвучен позднее. При этом, чтобы получить условное восстановление, ПКР уже выполнил 69 из 70 требований МПК. Единственным невыполненным критерием стало признание доклада профессора Ричарда Макларена.
"В соответствии с заявлением рабочей группы, критерием, который не был достигнут, является предоставление официального ответа, адекватно отражающего выводы, сделанные профессором Маклареном, — говорится в релизе МПК, которое цитирует РИА Новости. При этом Парсонс заявил, что ПКР должен возместить затраты МПК на дополнительное допинг-тестирование.
Напомним, что ПКР был временно отстранен в августе 2016 года. Из-за этого российские паралимпийцы не смогли выступить на Играх-2016, а в в 2018 году выступали под нейтральном флагом.
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