Смертельное ДТП с автобусом в Кузбассе: уточненные данные

До 18 человек увеличилось число пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" в Кузбассе. 16 из них госпитализированы, двое находятся в травматологическом отделении. При падении автобуса на крышу с восьмиметровой насыпи погибли шестеро шахтеров.

После падения автобуса с горняками с обрыва возбуждено уголовное дело, напоминает "Интерфакс". Дело передано по распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на расследование в центральный аппарат ведомства.

Авария на шахте "Распадская" – второе ЧП за день на угольных предприятиях Кемеровской области. Один человек погиб под завалом, а трое горняков ранее были травмированы при обрушении на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком. Один пострадавший госпитализирован, еще двое будут долечиваться амбулаторно.