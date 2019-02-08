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8 февраля 201912:32

Рекордсмен из Конгресса: умер Джон Дингелл по прозвищу Грузовик

EPA

В США скончался бывший конгрессмен-демократ Джон Дингелл, проработавший в Палате представителей Конгресса рекордный срок — 59 лет и 21 день. Он представлял штат Мичиган с декабря 1955 по январь 2015 года.

Джон Дингелл ушел из жизни в возрасте 92 лет. За время работы конгрессмен прославился своей напористость и получил у коллег прозвище Грузовик (он был избран от одного из пригородов Детройта — автомобильной столицы США). В последние годы работы он передвигался по Конгрессу в инвалидной коляске с электромотором, но все равно исполнял свои обязанности, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд по продолжительности работы на Капитолийском холме принадлежал конгрессмену Роберту Берду, который прослужил там 57 лет и 176 дней.

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