Судебные приставы не могут попасть в пермский приют для стариков "Надежда"

В Пермском крае продолжается проверка приюта для пожилых людей "Надежда". Как известно, все пенсионеры, находящиеся в нем, сейчас размещены в геронтологических центрах края и больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ГТРК "Пермь".

Эвакуированные из приюта пожилые люди находились в ужасных условиях. Как рассказала Ксения Габдрахманова, главная медсестра Пермского геронтопсихологического центра, все пациенты были неухоженными, голодными, обезвоженными. По рассказам очевидцев, продукты питания лежали на полу рядом с унитазом. Пять человек пришлось госпитализировать, им потребовалась срочная медицинская помощь, сообщил Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края.

Нарушения, выявленные при проверке приюта, создавали угрозу жизни и здоровью его обитателям, сообщила Ирина Махнева, заместитель прокурора Индустриального района города Перми.

Судебные приставы, приехавшие в пансионат, не смогли попасть внутрь, дверь "Надежды" заперта на замок. Визит в приют придется повторить, чтобы вручить требования об административной ответственности и постановление о возбуждении уголовного дела, заявила Вероника Фукалова, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по ИПРД Пермского края.