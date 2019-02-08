Из-за глупой шутки молодожены развелись через три минуты после свадьбы

Как самое короткое супружество в истории Кувейта останется брак, который длился всего три минуты. А все из-за глупой шутки, которую себе позволил новоиспеченный муж.

Сразу после регистрации их союза жена споткнулась, а муж рассмеялся, в шутку назвал ее глупой.

Девушка, услышав это, расплакалась и потребовала расторгнуть брак, что было тут же и сделано, пишет Sun.