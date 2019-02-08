Руководство "МанЮнайтед" готово предложить Сульшеру контракт

Бывший футболист сборной Норвегии и английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, который возглавил манкунианцев после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью, является основным претендентом на полноценный тренерский контракт с "МЮ". Сейчас он исполняет обязанности тренера.

Инсайдер, близкий к руководству "красных дьяволов", сообщил британскому изданию The Mirror, что Сульшер остается главным кандидатом на заключение долгосрочного тренерского контракта. Ранее сообщалось, что решение владельцев "Манчестера" будет зависеть от результатов матчей "МЮ" в Лиге чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Нынешнее соглашение Сульшера с "Юнайтед" рассчитано до лета 2019 года. Но все отмечают, что норвежец реально встряхнул команду, когда возглавил ее в декабре прошлого года: при нем "красные дьяволы" провели 10 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью.