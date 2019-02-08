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8 февраля 201913:02

Рецидивист набросился с топором на вышедшую из банка москвичку

УМВД по Москве

Проведший 20 лет в колониях москвич совершил разбойное нападение на женщину, использовав в качестве оружия топор, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия 44-летнего злоумышленника.

 

Инцидент произошел вечером 20 января на Профсоюзной улице: мужчина проследил за вышедшей из банка москвичкой и во дворе многоэтажки ударил ее обухом топора по голове, после чего вырвал из рук кошелек и скрылся. Добычей рецидивиста стали 6 тысяч рублей и банковская карта, сам же кошелек он выбросил в соседнем дворе.

Задержали подозреваемого в Шипиловском проезде — им оказался четырежды судимый москвичи, который из своих 44 лет 20 провел в заключении. Последний раз он освободился в конце 2017 года.

Суда злоумышленник будет дожидаться в следственном изоляторе, по привычной для него статье "Разбой" ему грозит до восьми лет колонии.

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