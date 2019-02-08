Минута памяти в честь Салы пройдет перед каждым матчем чемпионата Франции

Руководство Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) приняло решение организовать минуту аплодисментов в память о футболисте Эмилиано Сале. Она пройдет перед каждым матчем 24-го тура чемпионата Франции.

В четверг стало известно, что тело Салы было извлечено из обломков самолета, который в ночь на 22 января пропал с радаров и потерпел крушение.

"Сегодня вечером и в течение всех выходных мы объединимся, чтобы отдать последнюю дань уважения Эмилиано перед стартом каждого матча", — заявил президент LFP Натали Буа де ля Тур, которого цитирует ТАСС.

Напомним, перед гибелью, 19 января, Сала перешел из французского "Нанта" в валлийский клуб "Кардифф Сити", выступающий в английской премьер-лиге.