Песков рассказал об охране Януковича, но не стал комментировать идею об обмене

Экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госохрана ему предоставлена по решению главы российского государства.

При этом Виктор Янукович въехал в Россию как действующий президент и глава украинского государства после того, как на Украине произошел силовой захват власти, добавил Песков. Сейчас Янукович не является президентом Украины и никакого особого статуса у него нет, добавил пресс-секретарь главы российского государства. "Интерфакс" сообщает, что Песков не стал уточнять, охраняет ли Януковича Федеральная служба охраны (ФСО) или какая-то другая структура.

Виктор Янукович дал пресс-конференцию в РИА Новости 7 февраля. На Украине Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы за госизмену заочно. Этот приговор на пресс-конференции Янукович назвал политизированным и незаконным. Он подчеркнул, что свободно перемещается как по территории России, так и выезжает за рубеж. До этого он, в частности, выезжал на лечение из России.

Янукович подчеркнул, что его фамилии нет в списках "Интерпола" и он может выезжать в любую страну мира. Но он знает, что на Украине создана группа из 12 человек, которая планирует покушения на украинских политиков, в том числе, возможно и на самого Януковича.

На пресс-коференции экс-президент Украины заявил о том, что что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по принципу "всех на всех". Но пока такой инициативы со стороны Киева нет, добавил Виктор Янукович.

"Посредничество возможно только с согласия двух сторон", — согласился Дмитрий Песков.

Он также добавил, что никаких конкретных обращений в Кремль по этому вопросу не было.

Последний и самый крупный обмен пленными между Киевом и народными республиками Донбасса был в декабре 2017 года. Тогда Киев передал 233 пленных и получил от них 73 человека. С тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удавалось, хотя принцип обмена пленных всех на всех закреплен в феврале 2015 года в Минских соглашениях. Россия, Германия и Франция являются гарантами их соблюдения.