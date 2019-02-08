Президент выступит с Посланием Федеральному Собранию 20 февраля

Оглашение Послания президента России Федеральному Собрания состоится 20 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не стал комментировать вероятные темы предстоящего выступления, передает ТАСС.

Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин уже работает над содержанием Послания, в подготовке также участвуют администрация президента, различные министерства и ведомства.

Сам глава государства во время своих встреч с представителями профессиональных сообществ неоднократно говорил, что звучащие на них предложения могут быть учтены при подготовке выступления.

Ежегодное Послание Федеральному Собранию — программный документ, в котором президент выражает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Традицию выступления главы государства перед членами Госдумы и Совета Федерации ввел первый президент России Борис Ельцин. Впервые он выступил перед парламентом 24 февраля 1994 года.

Для президента Владимира Путина нынешнее выступление с Посланием станет пятнадцатым.