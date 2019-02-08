С Сергеем Юрским простятся 11 февраля в Театре Моссовета

Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре Моссовета, сообщил ТАСС представитель театра. Похоронят артиста, по предварительной информации, на Троекуровском кладбище.

Сергей Юрский скончался 8 февраля на 84-м году жизни после долгой болезни.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что Юрский был человеком редкого таланта и огромной созидательной энергии, с его именем связаны десятки ярких ролей в кино и театре, а творческое наследие артиста – это "щедрый вклад в сокровищницу отечественной культуры".



Актер Авангард Леонтьев назвал Юрского моральным авторитетом. "Мы сейчас понимаем, что потеряли человека, на которого ориентировались", — сказал он.

Режиссер Юрий Мамин рассказал, что игра Юрского стала решающим фактором в выборе его профессии, а талант актера сочетался в нем с принципами и человечность.

Кинорежиссер Юрий Кара признался, что хотел еще поработать с Юрским, "потому что он своим светом озарял всю работу". Юрский, по словам Кары, был активным, энергичным, жизнелюбивым человеком.