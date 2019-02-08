Пьяный водитель без прав устроил три ДТП и протаранил полицейскую машину в Подмосковье

В Подмосковье пьяный водитель без прав решил подбросить друга домой, но по пути совершил три ДТП и протаранил полицейский автомобиль, который преградил ему путь, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера регистратора зафиксировала опасные маневры нарушителя.

Описанные события произошли днем 6 февраля в Сергиево-Посадском районе: приятель 32-летнего мужчины уснул после продолжительного застолья, и тот решил самостоятельно доставить его домой, притом что был лишен прав за пьяную езду и едва держался на ногах. Отбросив мысли о такси и последствиях, он погрузил товарища в Mercedes-Benz, а сам сел за руль.

Этот проступок ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, возможно, так и осталась бы незамеченным, кабы на Ярославском шоссе он на скорости не зацепил легковушку. Выяснять обстоятельства ДТП мужчина не стал, скрывшись с места. Когда за ним увязались инспекторы ДПС, он устроил еще две аварии в поселке Скоропусковский, а затем и вовсе протаранил служебное авто.

Попытка убежать успехом не увенчалась, причем задержание, судя по следам крови на асфальте, было суровым. Содержание алкоголя в крови хулигана, которого в феврале 2017 года лишили прав за пьяную езду, составляло 1,064 промилле. Дорожные приключения аукнулись ему административным арестом на 12 суток.