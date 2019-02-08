ДТП с автобусом: вахтовики "Распадской" не были застрахованы

Горняки разреза "Распадский", попавшие в аварию на вахтовом автобусе, не были застрахованы. Предприятие по закону не было обязано страховать пассажиров при внутренних автобусных перевозках. В аварии вахтового автобуса, который сорвался с восьмиметрового откоса недалеко от Междуреченска, погибли шесть человек, еще 18 получили травмы.

Выплат пострадавшим и семьям погибших ложатся на предприятие, поскольку автобус был служебным и принадлежал предприятию, поясняет "Интерфакс". Размер компенсации в случае смерти – это 2 миллиона 25 тысяч рублей, пояснил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Размеры выплаты пострадавшим пассажирам рассчитывается по утвержденной постановлением правительства России №1164 таблице выплат. Лимит выплат составляет 2 миллиона рублей.

Размер выплат зависит от вида травмы и степени ее сложности. Каждой из травм соответствует фиксированные суммы, которые могут суммироваться. Например, добавил Юргенс, минимальная сумма в тысячу рублей выплачивается при ушибах и ссадинах. При переломе бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, а за переломы конечностей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы — от 60 тысяч до 300 тысяч рублей

Все пассажиры, пострадавшие при использовании общественного транспорта, имеют право на страховые выплаты, если их жизни, здоровью, имуществу был нанесен ущерб. В соответствие с действующим с 1 января 2013 года федеральным законом № 67-ФЗ.

Страховщики предлагают предприятиям страховки, если они организуют служебные перевозки автобусами вместимостью более 8 человек. Но страхование служебных перевозок – дело сугубо добровольное, подчеркнула вице-президент НССО Светлана Гусар.

Помощь пострадавшим и родственникам погибших в двух авариях 8 февраля на шахтах в Кемерово горняков пообещал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.