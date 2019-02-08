ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента

Банк России принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 7,75% годовых. Многие аналитики ожидали именно такого решения, отмечает телеканал "Россия 24".

Как поясняется в заявлении на сайте регулятора, годовая инфляция в январе этого года была на уровне прогноза, а денежно-кредитные условия с предыдущего заседания сильно не изменились.

В середине декабря ЦБ повысил ставку сразу на четверть процента — с 7,50 до 7,75%. Тогда в регуляторе пояснили, что действуют на упреждение, чтобы ограничить инфляционные риски.

Следующее заседание по ставке состоится 22 марта 2019 года.