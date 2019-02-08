ФИФА угрожает "Кардиффу" санкциями за отказ платить за Салу

Клуб английской премьер-лиги "Кардифф Сити" может быть подвергнут наказанию со стороны Международной федерации футбола, если в течение ближайших 10 дней не выплатит французскому "Нанту" первый взнос за аргентинского игрока Эмилиано Салу, который погиб по дороге из Франции в Уэльс.

Как уже сообщали Вести.Ru, Сала был приобретен "Кардиффом" в зимнее трансферное окно и стал самым дорогим игроком в истории валлийского клуба – сумма трансфера составила 15 млн фунтов или чуть более 17 млн евро. 21 января футболист вылетел в Уэльс, но за час до запланированного прибытия частный самолет, перевозивший игрока, пропал с радаров. В пятницу, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинцу.

Руководство "Кардиффа" отказывается платить по договору с "Нантом" до получения полных данных расследования дела смерти 28-летнего футболиста, сообщает британская The Times. Мало того, валлийцы готовы подать иск против агентов игрока, которые посадили его в самолет с летчиком, не имеющим соответствующей лицензии. Однако "Нант" требует денег по трансферу, поскольку с 21 января Сала перестал быть его футболистом.