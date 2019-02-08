Павел Колобков поздравил паралимпийцев с восстановлением в правах

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

"Это очень долгожданное решение, — сказал Колобков, которого цитирует ТАСС. — Была выполнена огромная работа, я приветствую это решение, поздравляю всех и главное — наших паралимпийцев".

Отметим, что решение исполкома МПК на данный момент носит условный характер и полноценно должно вступить в силу 15 марта. Данное решение позволит российским паралимпийцам снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.