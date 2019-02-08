В Следком отправлен депутатский запрос расследовать гибель Пушкина

Накануне 132-й годовщины роковой дуэли Александра Пушкина с французом Жоржем Дантесом, после которой русский поэт скончался, депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров обратился в Следственный комитет.

Он просит главу ведомства Александра Бастрыкина инициировать "дополнительное расследование" обстоятельств гибели Пушкина в 1837 году, пишет петербургское издание Мойка78.

Петров отметил, что еще современники поэта говорили о том, что в истории с дуэлью было много белых пятен.

Кроме того, отмечалось, что Пушкин, который был известен свободомыслием и острым пером, нажил себе немало врагов при дворе и мог пасть жертвой заговора.

На вопрос журналистов, с чем связан такой запрос спустя 130 с лишним лет, Петров отметил, что, прежде всего, данная инициатива приурочена к 220-летию со дня рождения поэта (оно будет отмечаться в этом году) и к дате дуэли Пушкина.

Кроме того, Петров как депутат Заксобрания Ленобласти напомнил, что Черная речка, где состоялась дуэль, была в те времена пригородом Петербурга — по сути, Ленинградской областью.

Также парламентарий напомнил о том, что прецедент расследования гибели исторических личностей в наше время уже есть: не так давно Генпрокуратура возобновила дело о гибели царской семьи.

На ответ депутату у Следкома есть 30 дней.

Роковая дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года на Черной речке (в наше время это уже район Петербурга). Через два дня от полученного на дуэли ранения великий русский поэт скончался.