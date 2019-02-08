Кремль отреагировал на новые публикации Bellingcat и Insider

Кремль сомневается в достоверности новых публикаций Bellingcat и The Insider, в которых говорится, что третий человек, якобы связанный с отравлением Скрипалей в британском Солсбери, может быть причастен к попытке использования отравляющего вещества в 2015 году в Болгарии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не известно, на чем именно основывались авторы материалов, насколько эти авторы компетентны, "и вообще правда ли это все", передает ТАСС.

Третий человек – это некий Сергей Федотов, сотрудник российской военной разведки. О нем 6 февраля сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на некие источники. Согласно публикации Федотов (имя не настоящее) действовал вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым и даже собирался вместе с ними улететь в Москву, но в последний момент передумал. Возможно, решение остаться в Англии было связано с тем, что Скрипали выжили, предполагает издание.