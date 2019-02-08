Уход США, атаки Израиля, обязательства Турции: МИД РФ выступил с заявлением по Сирии

Москва пока не видит больших изменений на земле в Сирии. Намерение Дональда Трампа о выводе войск из Сирии пока не подкреплено конкретными шагами, отметил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Россия оценила это заявление как позитивный шаг, поскольку Москва выступает против незаконного присутствия иностранных войск на сирийской земле.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Москва всегда готова обсуждать все возникающие вопросы в рамках контактов с американцами. Заявление Трампа изменило обстановку и атмосферу в Сирии, то, как люди стали смотреть на будущее. Но любое заявление должно подтверждаться дальнейшими шагами. При этом Вершинин подчеркнул, что израильские атаки по суверенной территории Сирии недопустимы.

"Любые удары дополнительно дестабилизируют обстановку. Никто не должен делать в Сирии то, что выходит за рамки антитеррористических целей", — цитирует замглавы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

При этом в конце января Израиль нанес массированный авиационный удар по Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. При ударе по складам оружия и нескольким батареям ПВО, открывшим заградительный огонь, погибли четверо сирийских военнослужащих. Еще шестеро были ранены. Израиль заявил, что налет был ответом на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

При этом между Россией и Израилем существует линия о предотвращении военных инцидентов в регионе.

Вылазки террористов — это общее зло и общий противник, подчеркнул Сергей Вершинин. Москва исходит из того, что суверенитет Сирии обязалась соблюдать и Анкара. На 14 февраля запланирована встреча в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней будет обсуждаться и сирийский вопрос. Встреча пройдет в рамках астанинской тройки (Россия, Иран, Турция) по сирийскому урегулированию.

Вывод американских войск с сирийской территории, которые были введены в 2014 году под флагом проведение операции в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), как сообщила Wall Street Journal, начнется к середине марта, а полностью вывод будет завершен к концу апреля. Если Вашингтон не изменит политический курс, оговорилось издание.