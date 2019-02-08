Германия и Франция договорились по "Северному потоку-2"

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока-2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС.

По данным агентства АФП, была предложена новая редакция, которая не блокирует российский проект. В соответствии с документом, все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится пункт получения газа.

Таким образом, странам удалось избежать серьезного кризиса в отношениях. Компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что у Германии и Франции есть расхождения по некоторым вопросам, но страны находятся в постоянном контакте. Он подчеркнул, что Франция — важнейший европейский партнер Германии.



Как сообщает ТАСС, Зайберт не стал комментировать отказ президента Франции Эммануэля Макрона от участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 15-17 февраля. Он отметил, что о причинах отмены визита нужно спрашивать в Париже. Между тем выступление Макрона и Меркель 16 февраля должно было стать одним из центральных событий форума.

Ранее неназванный источник в кабмине Франции заявлял, что Париж выступит против предложения Германии, так как не хочет "усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия".

Как сообщает "Россия 24", в Кремле категорически не согласны с мнением, что "Северный поток-2" повысит зависимость Евросоюза от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проект выгоден обеим сторонам, а это "залог благоприятной атмосферы в отношениях".

"Северный поток-2" должен соединить Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.