Устаревшее здание аэропорта в Барнауле реконструируют за 2,4 миллиарда рублей

В реконструкцию устаревшего здания аэропорта в Барнауле вложат 2,4 миллиарда рублей. Министр транспорта Александр Дементьев сообщил, что собственники авиапредприятия - компания "Новапорт" и правительство края - подпишут соответствующий договор и утвердят дорожную карту по модернизации в ближайшее время. Кроме того, планируется построить новый терминал, сообщает ГТРК "Алтай".

Площадь нового корпуса аэровокзала составит 8 тысяч кв. метров, он будет предназначен для внутренних вылетов. Прежний корпус аэровокзала будут использовать для международных линий.

"В настоящий момент существует два проекта реконструкции объекта. Их должны согласовать с архитекторами. После этого будет составлена проектная документация и начнутся работы", — рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Проектно-сметную документацию по модернизации воздушной гавани подготовят к концу года, а сама реконструкция начнется в 2020-м. Все работы должны завершиться до 2025 года.

Особенно остро стоит проблема с обслуживанием пассажиров на внутренних рейсах в часы пик. Действующая инфраструктура не позволяет поддерживать сервис на высоком уровне. "Когда два рейса идут параллельно, нет возможности обеспечить комфортные условия для трехсот человек на площади в 400 кв. метров", — заявил гендиректор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.