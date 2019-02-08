45 часов под завалами восьмиэтажки: в Стамбуле спасен подросток

Из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома спасен 16-летний юноша — Мерт Айдын провел под завалами 45 часов.

Из-под развалин слышны голоса пяти людей. В частности, спасателям удалось установить контакт с 30-летней женщиной Шеймой Камбур. Рядом с ней могут находиться двое ее детей, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

8-этажный жилой дом в квартале Джевизли обрушился 6 февраля. В здании располагалось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По последним данным, жертвами ЧП стали 14 человек, столько же были спасены.

Что стало причиной обрушения, сейчас выясняется. Но губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя уже заявил, что три верхних этажа в здании были надстроены незаконно.