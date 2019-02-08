Уволилась директор керченского колледжа, в котором произошла бойня

Глава Керченского политехнического колледжа, в котором в октябре произошла бойня, Ольга Гребенникова подала заявление на увольнение. Бывший директор печально известного учебного заведения решила покинуть пост добровольно, уточнила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Министр считает Ольгу Гребенникову "очень ценным сотрудником" и надеется, что она продолжит работать в сфере образования, сообщает "Интерфакс".

На данный момент неизвестно, кто займет свободное кресло директора колледжа. Сейчас обязанности руководителя учебного заведения исполняют заместители.

17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по ученикам из помпового ружья и подорвал самодельную бомбу с гвоздями и болтами. В результате массовой бойни погибли 20 человек, около 50 человек получили ранения. Сразу после своей атаки 18-летний преступник покончил с собой.