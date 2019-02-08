Кончина Юрского: Путин выразил соболезнования, Гусман поделился историей

Президент России выразил соболезнования родным и близким Сергея Юрского – народный артист РСФСР скончался 8 февраля в возрасте 83 лет. Глава государства отметил яркий и многогранный талант актера, его мастерское владение профессией и блистательную игру на сцене двух театров.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС Михаил Гусман рассказал историю, которая отражает личность Сергея Юрского. Когда Юрский работал еще в Товстоноговском театре, он часто бывал в Баку и дружил со старшим братом Гусмана и его друзьями.

В один из вечером отец Гусмана, которому было за 70, сказал Юрскому, что очень любит его творчество, видел его работы в кино и театре, но никогда не бывал на концертах, где он блистательно читает прозу. У пожилого мужчины тогда были большие проблемы со здоровьем, и он выразил сожаление, что уже никогда не побывает на концерте Юрского и не услышит, как тот читает.

На следующий день Юрский надел свой черный концертный костюм, белую крахмальную сорочку, черную бабочку и почти два часа под палящим солнцем "давал концерт одному зрителю – больному старику", рассказал Гусман, подчеркнув, что в этом эпизоде проявляется весь машстаб характера артиста.