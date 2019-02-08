Русский, еврей, украинец и турок: четыре мужа актрисы Даниловой оказались "клонами"

Актриса Галина Данилова признается: она упорно отказывается верить в то, "что все мужчины – козлы".

"Не сомневаюсь, что настоящие мужики не перевелись", – говорит она, несмотря на то, что все четыре ее предыдущих брака распались из-за предательств со стороны мужчин.

"У меня было четыре мужа: русский, еврей, украинец и турок. Все одинаковые, как на подбор", – поделилась актриса с Борисом Корчевниковым в "Судьбе человека".

С первым супругом – однокурсником по театральному Владимиром Поповым они вместе приехали из Казани покорять Москву. Но с первой попытки в столице устроиться не удалось, и они уехали работать в театр в Рязани.

Но вскоре узнали, что "Сатирикон" ищет актеров в спектакль "Макбет". Приехали на показ – и Константин Райкин взяли их обоих.

Правда, Владимир ушел из театра после первого сезона, а Галина активно работала, муж же сидел дома, а их сына Никиту воспитывала бабушка.

Вскоре она застала его с любовницей и узнала множество других нелицеприятных тайн.

Со вторым супругом — бизнесменом Константином — Данилова познакомилась в театре. Актриса говорит – были времена, когда они "спали на коробках с деньгами". Но в доме нередко бывали скандалы, муж на Галину, бывало, и руку поднимал. Этот брак тоже распался – и тоже после того, как у Константина появилась другая женщина.

С третьим супругом – гитаристом Дмитрием Колтаковвым, несмотря на то, что он на восемь лет моложе Галины, казалось, семейная идиллия будет долгой.

В этом союзе родилась Ульяна, к ним же переехал жить и сын актрисы от первого брака. Однако когда Галина стала сниматься в "Шести кадрах", видимо, супруг заревновал к популярности жены. Этот брак тоже распался – и тоже из-за измены мужа.

От четвертого брака – с капитаном, гражданином Турции – актрису отговаривало большинство знакомых. Однако она не обращала внимания на эти предупреждения, но в итоге тоже оказалась глубоко разочарована его предательством.

Что нужно было мужу-турку от русской жены, почему распался этот брак? Верит ли Галина, что встретит, наконец, порядочного мужчину? И кого винит актриса в своих неудачных браках?

Откровенный разговор Галины Даниловой с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".