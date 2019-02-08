"Женщина что-то закричала": допрос новокузнецких грабителей попал на видео

В Новокузнецке два преступника ударили женщину по голове, а затем ограбили ее. Нарушителей вскоре задержали.

На допросе грабители признались, что какое-то время наблюдали за своей жертвой, а затем проследовали за ней и напали на ступеньках моста через железную дорогу.

"Сережа подбежал к ней и ударил ее с локтя, — позже рассказывали они на допросе. — Женщина что-то закричала". Затем, вырвав сумку, грабители скрылись в частном секторе.

Жертва ограбления обратилась в полицию, и вскоре сотрудники правоохранительных органов поймали нарушителей. Выяснилось, что одному из задержанных 28 лет, а второму — 37. Оба были неоднократно судимы.

Грабителям достались 4 тысячи рублей, мобильный телефон и дамская сумочка. Старшему преступнику, ударившему женщину, при дележе добычи досталась тысяча рублей. Остальное забрал себе 28-летний мужчина.

В настоящее время оба грабителя помещены под арест. Им грозит до 10 лет тюрьмы по статье "Грабеж".