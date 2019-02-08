Задержан мужчина, купивший фальшивые деньги через Интернет

Полиция Краснодарского края нашла у водителя 150 тысяч фальшивых рублей, которые тот купил в Интернете.

В Староминском районе Краснодарского края полицейские совместно с региональным УФСБ остановили автомобиль Volvo, за рулем которого находился 36-летний житель соседней республики. Из салона машины были изъяты 30 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По заключению эксперта конфискованные купюры оказались фальшивыми. Мужчина признался, что приобрел поддельные деньги в Интернете.

На данный момент подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Мужчине может грозить до 8 лет решения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.