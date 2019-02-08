Украина "вытерла ноги" о стандарты ОБСЕ: Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы

Запрет россиянам присутствовать на Украине – это настоящая дискриминация, которая негативно скажется на легитимности выборов, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем он добавил: даже если наблюдателей из России не допустят, это вовсе не означает, что РФ не признает результаты выборов, пишет агентство ТАСС.

В бюро по демократическим институтам и правам человека, или БДИПЧ, ОБСЕ рассказали, что направили властям Украины список из 92 наблюдателей, среди которых оказались 2 представителя РФ. В Киеве россиянам отказали в аккредитации, поэтому бюро работать с ними не будет.

Согласно официальному заявлению МИД России, решение Киева наносит урон имиджу БДИПЧ. Тем самым Незалежная демонстрирует полное пренебрежение международным правом и буквально "вытирает ноги" о стандарты бюро. Поэтому в целях безопасности российские наблюдатели на Украину не поедут.

Свободные, прозрачные и демократические выборы не могут проходить без наблюдателей, это стандарт ОБСЕ. И Украина нарушает эти нормы тем, что запрещает российским представителям присутствовать на избирательных участках, считает официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайбер.

Кроме того, представитель немецкого министерства иностранных дел Райнер Бройль заявил, что глава внешнеполитического ведомства Хайко Маас встречался с украинским коллегой Павлом Климкиным в Вашингтоне. Если россиян не пустят на выборы, то это будет непременно отражено в отчете ОБСЕ, предупредил Маас Климкина.

Представитель Евросоюза Майя Коцянчич, в свою очередь, добавила, что ЕС, конечно, поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, но наблюдатели на выборах присутствовать должны.