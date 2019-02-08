Приставы заинтересовались видео с хамским поведением сотрудницы в Москве

Столичное управление Федеральной службы судебных приставов РФ начало служебную проверку после появления видео, на котором сотрудница ведомства припарковалась в запрещенном месте и оскорбила пытавшихся ее пристыдить посетителей. Очевидец снял на видео владелицу BMW X3, которая не стеснялась в выражениях при маленьком ребенке.

Сам инцидент произошел еще 31 января, однако запись появилась только 7 февраля. На кадрах видно, что водитель остановила машину прямо перед входом в Останкинский отдел судебных приставов в Югорском проезде, едва не сбив стоявших на улице посетителей. Призывы к совести эффекта не возымели, более того, пристав-исполнитель в присутствии малолетнего сына посоветовала собравшимся посетителям "не толпиться, как бараны", сопроводив свое обращение отборным матом.

Выехавших на место журналистов "Дежурной части" встретил охранник, который запретил им оставлять машину у входа, поскольку это запрещено. Вспомнить женщину за рулем BMW X3, которая этот запрет нарушила, он не смог.

"В связи с видео, в котором главным действующим лицом, предположительно, выступает сотрудница столичного управления ФССП, сообщаем, что по данному факту назначена служебная проверка", — сообщили РИА Новости в управлении.

Предположительно, речь идет о приставе-исполнителе Радмиле Поздняковой, по крайней мере, именно ей принадлежит автомобиль BMW с фигурирующим в записи номером.