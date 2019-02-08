Путин обсудил с Совбезом встречи с коллегами и ряд внутрироссийских вопросов

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ходе совещания обсуждалась предстоящая встреча Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Переговоры запланированы на 13 февраля в Сочи. Это будет уже четвертая встреча двух лидеров с декабря 2018 года.

Кроме того, обсуждался конфликт в Сирии, а также саммит лидеров России, Турции и Ирана, который состоится 14 февраля, передает ТАСС.