Приемная мать погибшего мальчика из Подольска созналась, что била его

В ближайшие часы Подольский суд должен решить вопрос об аресте Валентины Рахимовой — опекуна 3-летнего мальчика, который ранее скончался в реанимации от тяжелой травмы головы. В нанесении смертельных увечий ребенку поначалу заподозрили обоих супругов. Накануне они были задержаны. На допросе приемная мать созналась.

"Она сообщила следователю, что в день трагедии нанесла мальчику несколько ударов рукой, после чего он упал и потерял сознание. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Также следствием получены данные о том, что на протяжении всего времени, которое ребенок был под опекой, подозреваемая, не справляясь с его воспитанием, периодически наносила ему побои", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Причастность супруга подозреваемой к избиению ребенка не подтвердилась. Следствием было установлено, что брак между опекунами был фиктивным: 42-летняя женщина и 22-летний сожитель ее дочери оформили отношения ради удвоенных выплат на приемных детей.

Под опекой помимо погибшего Андрея были еще два мальчика полутора и шести лет. Оба помещены в другую семью. Уголовное дело о халатности расследуется и в отношении сотрудников органов опеки.