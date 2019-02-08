Российский общественный транспорт удивил шведскую журналистку

Шведская журналист Анна-Лена Лаурен, побывав в России, восхитилась работой общественного транспорта.

"Поезда, троллейбусы, метро. В России все ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда", — утверждает Лаурен в своей статье, написанной для газеты Dagens Nyheter.

В качестве примера, она указала, что в железные дороги в Сибири работают без перебоев, хотя зимой температура там опускается ниже минус 40 градусов, и выпадает много снега. Такое возможно из-за "целой армии" работников, которые занимаются обслуживанием транспортной инфраструктуры, поясняет журналистка.

"Разница между Россией и Швецией в данном случае очень проста. Речь идет о количестве рук. Если нужно, они будут решать проблему даже посреди ночи", — восхищается Анна-Лена Лаурен.

Неожиданностью для журналистки стало то, что железные дороги в России полностью находятся в ведении государства.