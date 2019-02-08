Появилось видео самолета SuperJet "Герой России Роман Филипов", столкнувшегося со столбом

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее авиалайнер компании "Ямал", названный в честь Героя России Романа Филипова, получивший повреждения в результате инцидента в московском аэропорту Домодедово.

Напомним, что Sukhoi SuperJet-100, прилетевший из Тюмени в Москву вечером в минувшую среду, 6 февраля, столкнулся с мачтой освещения.

По одной из версий, экипаж не справился с управлением из-за льда на рулежной дорожке. Тормоза оказались неэффективны, а попытка остановить воздушное судно, задействовав реверс двигателей, также не привела к успеху.

Пресс-служба воздушной гавани опровергла это предположение, заявив о том, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе во время инцидента превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов.

На борту самолета находилось 63 человека – 58 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам СК РФ, которые проводят доследственную проверку.