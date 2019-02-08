Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 миллионов

83-летний американский режиссер Вуди Аллен подал в суд на компанию Amazon Studios, которая расторгла с ним контракт на съемки трех фильмов и отказалась заниматься прокатом уже готовой картины. Аллен подозревает, что отказ о продолжении сотрудничества связан с секс-скандалом, разгоревшемся вокруг него почти 25 лет назад, сообщает Variety.

Аллен требует от Amazon Studios 68 миллионов долларов в качестве недоплаченных ему гонораров, которые он мог бы получить в случае продолжения сотрудничества со студией. В эту же сумму входит компенсация морального ущерба и судебных издержек.

По мнению режиссера, Amazon Studios расторгла с ним контракт из-за обвинений его 32-летней приемной дочери Дилан Фэрроу, которая утверждает, что Аллен изнасиловал ее, когда женщине было 8 лет.

По этой причине в сентябре 2018 года уже был отложен выход картины режиссера "Дождливый день в Нью-Йорке", который также должна была представлять Amazon Studios.

Аллен отрицает свою виновность и говорит, что контракт между ним и Amazon был подписан, когда об этих обвинениях было прекрасно известно. Он не понимает, почему студия решила расторгнуть с ним сотрудничество только сейчас.

Ранее сообщалось, что актеры, которые сыграли в "Дождливом дне в Нью-Йорке", перечислили свои гонорары за съемку в фонды борьбы с сексуальным насилием.